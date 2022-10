[AAR] D-Day @ Omaha Beach -The First Wave

Lo sbarco in Normandia, e in particolar modo lo sbarco a degli americani a Omaha Beach, rappresenta forse lo scenario bellico più rappresentato al cinema e, perché no, anche nei nostri amati wargames; la ragione è presto detta: al di là dell’essere consci che la maggior parte dei film e dei giochi che fruiamo arrivano da terra statunitense (e per gli americani questa pagina della loro storia rappresenta una delle più tragiche e ispiratrici, uno di quegli eventi che ha segnato una generazione e ne ha formate tante altre), è indubbio che gli eventi che hanno avuto luogo il 6 giugno del 1944 su quella spiaggia abbiano dello straordinario e sappiano, a distanza di quasi 100 anni, affascinare ancora intere platee di spettatori e giocatori.

John Butterfield, insieme a Decision Games, ci permette di rivivere le gesta di quegli uomini poco più che ragazzi in un fantastico e pluripremiato gioco solitario: D-Day @ Omaha Beach, giunto ormai alla sua quarta edizione e apripista per una serie di giochi dedicati ai grandi sbarchi della Seconda Guerra Mondiale (Tarawa e Peleliu, che ancora non posseggo in ludoteca ma che conto di recuperare, prima o poi). Dopo svariate partite perse miseramente e qualche piccolo successo in scenari minori, decido che è giunto il momento di proseguire il mio studio su questa battaglia giocando lo scenario First Wave e commentandolo qui. La partita completa comprende 32 turni e si articola in due fasi ben distinte: The First Wave, la prima ondata che arrivò quella ventosa mattina di giugno sulle spiagge davanti a Vierville-sur-Mer, che si gioca nei primi 16 turni e che è uno scenario che volendo si può concludere lì, ma che volendo si può proseguire, allungando la scala temporale dei turni da 15 minuti a 30 minuti, in Beyond the Beach, scenario anch’esso giocabile in maniera autonoma ma collegabile al primo per coprire il primo giorno di scontri; dalle 06:15 del mattino alle 18:00 le unità americane della 1° e della 29° divisione marine e il 75° reggimento Rangers combatterono aspramente i tedeschi posti a difesa di quel tratto del Vallo Atlantico, la 716°, la 352° e la 916° divisione di fanteria.

Cercherò di dare notizia dell’andamento della partita, cercando al tempo stesso di commentare qualche regole specifica e facendo un parallelo con quello che accadde storicamente. Siete pronti per cominciare? Perché l’ora X del D-Day sta per scoccare.

La mappa mostra la disposizione degli sbarchi secondo il piano dei comandi americani [Fonte: Di US Army War Department Historical Division – Omaha Beachhead]

Nei primi quattro turni, dalle 06:15 alle 7:15, le prime unità iniziano ad arrivare sulla spiaggia. La marea è bassa e le correnti molto forti, per cui le unità spesso prendono terra in settori diversi da quelli che gli erano stati assegnati e devono fare i conti con il fatto di trovarsi molto indietro rispetto a quanto avevano pensato dai vari briefing pre-missione. Questo significa essere esposti in maniera pericolossima al tiro delle postazioni fortificate tedesche poste a difesa della spiaggia, le famigerate Widerstandsnester (WN d’ora in poi, traducibile con “punti di resistenza”), casematte di cemento armato con feritoie da cui i soldati potevano vomitare il fuoco delle mitragliatrici sugli inermi soldati che cercavano di salvarsi dall’affogare e dall’essere colpiti. L’obiettivo primario è dunque portare i soldati via dalle zone più esposte, a ridosso di seawall (fortificazioni antisbarco poste a sud della spiaggia, a ridosso delle WN e vicino alle draw) e shingle (ciottoli, una barriera di acciottolato formato dagli spostamenti della marea).

1450 arrivarono in quell’inferno durante la prima ondata, in teoria aiutati da un nutrito numero di corazzati, che però con molta difficoltà raggiunsero la spiaggia. Le squadre del genio, che dovevano aprire varchi negli sbarramenti per i carri, raggiunsero la spiaggia nei punti sbagliati, e subirono perdite altissime nella prima mezzora di lavoro (il 41% di uomini).

Uomini della 1° divisione sbarcano sulla spiaggia [Fonte: Di Chief Photographer’s Mate (CPHOM) Robert F. Sargent, U.S. Coast Guard – Famous Coast Guard Photographs]

Il setup al turno 1. Come si può vedere nei vari settori sono pronti a prendere terra i mezzi corazzati (i famosi DD, Duplex Drive, corazzati Sherman modificati ad hoc per poter sbarcare autonomamente): la procedura di gioco prevede una verifica degli sbarchi in corso (le unità possono subire perdite, shiftare di settore o addirittura subire ritardi e slittare avanti nella sequenza dei turni), dopodiché le unità rimaste prendono terra lungo le direttrici della mappa all’altezza della marea del turno attuale (in questo caso Low Tide), e poi le nuove unità si piazzano nei settori di avvicinamento: sbarcheranno all’inizio della sequenza del turno successivo.

Dopo i vari sbarchi sotto il pesante fuoco nemico, le mie unità di fanteria riescono comunque a procedere verso sud, avvicinandosi ai banchi di acciottolato, finché passano dall’essere soltanto facili bersagli mobili a rappresentare una minaccia per i WN tedeschi più esposti.

La compagnia H/2/116, ispirata dal sacrificio eroico del sergente Morse, cattura di concerto con H/2/116 il WN68N, posto a difesa della draw D-3 che conduce a St Laurent-sur-Mer. Da questo momento in poi i combattimenti si faranno aspri per la conquista di quell’uscita.

H 07:30 – le compagnie M e K del 3/116 catturano il WN61. A sinistra nella foto alcune compagnie stanno scalando la scogliera per cercare di prendere dai fianchi la postazione nemica. La riga rossa e nera davanti all’ingresso dell’uscita E-3 è un solido muro di sbarramento che, oltre al filo spinato e ai campi minati, doveva impedire l’accesso ai soldati nemici.

Il mio piano prevede l’attacco lungo le direttrici indicate dalle frecce verdi. Le uscite centrali saranno quelle che venderanno più cara la pelle

Alle ore 07:45 arriva la media marea, la Mid Tide. Questo significa che ora è possibile che le mine che i genieri non sono riusciti a sminare mentre c’era bassa marea possono esplodere, uccidendo i soldati e distruggendo carri e artiglieria. Inoltre, tutte le unità rimaste al di là della linea di mid tide alla fine del turno saranno eliminate. Questo rappresenta un problema non di poco conto, dato che per ogni turno di gioco abbiamo a disposizioni due azioni per il settore est della 1° divisione e due azioni per il settore ovest della 29°. Tirare via dalla marea le compagnie di fanteria non rappresenta un grande problema, grazie alla regola della Preservation Move (per cui un’unità di fanteria ha a disposizione un movimento gratuito finché è sulla spiaggia per portarsi a ridosso dell’acciottolato e tirarsi via dal bagnasciuga e dal tiro delle MG-42). Ma i carri e la fanteria pagheranno un prezzo molto alto, la maggior parte andrà distrutta non riuscendo a tirarsi via dalle sabbie mobili e dai cavalli di frisia.

Un Duplex Drive arranca nella marea a Omaha Beach

Il settore est alla fine del turno delle 07:45: si noti il k/2/116 (verde chiaro), che appartiene alla 29° ma è nel settore della 1° a causa delle correnti che lo hanno spinto a sbarcare nella zona sbagliata. Colleville-sur-Mer è ancora lontana. Lo Sherman sul lato sinistro della foto è l’unico che non è stato eliminato dal salire della marea nell’east sector, anche se si trova inchiodato sotto la scogliera con pochissime possibilità di manovra.

I ranger nel settore Charlie assaltano senza paura i WN arroccati sulla scogliera, mentre molte compagnie trovano un po’ di riparo dall’intenso fuoco nemico grazie a seawalls e shingle. Il generale Cota è appena sbarcato vicino alla Draw D-3 ed esorta i suoi uomini ad avanzare (la vicinanza di un HQ o di un generale consente alle compagnie di effettuare un’azione gratuita fuori dal conteggio delle 2 azioni a settore per turno)

Alle ore 08:00 la compagnia e/2/16 viene interamente eliminata. Se si raggiunge la quota di “perdite catastrofiche” di otto unità in questo box (ce n’è uno uguale per la 2° divisione) la partita è persa automaticamente. In effetti è la prima volta da quando gioco a questo gioco che ho così pochi counter in questo box a questo punto. Partita fortunata?

Al terzo battaglione di ogni divisione era stato detto che alle ore 08:00 avrebbero incontrato nulla o quasi resistenza una volta arrivato sulla spiaggia: inutile dire che lo scenario che gli uomini si trovarono di fronte fu ben diverso. Una vera e propria carneficina, il mare rosso del sangue dei loro commilitoni, ovunque scoppi, esplosioni, spari, cadaveri, urla, fumo: ecco quello che videro. Nonostante questo, dopo l’iniziale spaesamento, cercarono di riorganizzarsi e dare manforte ai commilitoni. Secondo il piano, fu a quest’ora che giunse sulla spiaggia anche l’artiglieria pesante: avrebbe dovuto piazzarsi sulle spiagge conquistate per fornire supporto alle truppe che combattevano nei villaggi dell’entroterra poco distanti dal mare. Nessun battaglione di artiglieria condusse alcuna missione di bombardamento quel giorno.

Il gioco è strutturato per metterti davanti a delle scelte e capire perché le cose andarono in un determinato modo. Il limite delle azioni per settore costringe per forza di cose a dare priorità al movimento della fanteria: solo essa, infatti, può efficacemente conquistare le postazioni nemiche. In tutta la partita fino a questo momento, ho utilizzato lo sbarramento a distanza di carri e artiglieria forse una volta: è essenziale muovere gli uomini e quando vedi questi, ti rendi conto di quanto i carri e l’artiglieria divennero all’improvviso sacrificabili, nel contesto di quel giorno. Nessun piano, in battaglia, va come deve andare.

Le unità di rangers scalano la scogliera per attaccare il Wn 73 dai lati.

Il profilo della scogliera nel settore Dog White in cui la compagnia la compagnia C/1/116 e i ranger del 5° sbarcarono.

Le compagnie F/2/116 e H/2/16, anche ispirate dall’eroismo del soldato semplice Barrett, che si distingue nell’assalto per sprezzo del pericolo, conquistano il WN62N

La presenza di eroi nelle compagnie è di fondamentale importanza poiché danno la possibilità alle unità di effettuare una azione gratuita oltre al limite delle due per settore. Anche una volta morti (si possono sacrificare per evitare che l’unità perda uno step) continuano a ispirare i commilitoni con il proprio sacrificio (una unità Inspired ha la stessa capacità di effettuare una azione gratuita).

Il sergente Smith spicca dunque come eroe della compagnia B/1/16. Alle ore 09:00 gli uomini continuano a combattere aspramente per riuscire sia a togliersi dalla spiaggia che a conquistare le fondamentali uscite dalla spiaggia.

I Ranger del 2R e del 5R continuano a combattere sulle scogliere verso Vierville-sur-Mer. Il WN 73 ha i minuti contati.

La linea del fronte tra le h 09:15 e le 09:30. Come si può notare il settore est sembra avanzare con più decisione, mentre a ovest le scogliere rendono difficile l’impresa!

Alle h 09:30 (turno 14) cadono le postazioni fortificate presidiate dal 6/2/916 tedesco che dopo una strenua resistenza e molte perdite, si arrende alle compagnie H/2/116 e I/3/116. Stessa cosa accade dall’altra parte, con le compagnie k/3/16 e M73/16 che hanno ragione del WN60, portando avanti la linea del fronte.

Alle 09:45 cade anche il WN72N: l’eroe Thompson fa la parte del leone e guida i suoi compagni all’eroica conquista della fortificazione tedesca.

La visuale dal WN60 verso Omaha Beach

Il WN70 oggi

Alla fine dell’ultimo turno dello scenario First Wave, cioè il 16° (h 10:00), i combattimenti infuriano su tutta la linea della spiaggia. La draw E-1 di fronte al settore Easy Red, di competenza della 1° divisione, è ormai conquistata, così come, verso ovest, la draw D-1 nel settore Dog Green della 29°; i ranger hanno ormai avuto ragione delle postazioni tedesche lungo le scogliere occidentali della spiaggia e si dirigono a grandi passi verso Vierville-sur-Mer.

Altri punti sono ancora in mano ai tedeschi, come le fondamentali draws D-3 e E-3, che portano rispettivamente agli insediamenti di St Laurent-sur-Mer e Colleville-sur-Mer. Tutto sommato lo sbarco sembra essere stato un buon successo, viste anche le perdite limitate (soprattutto se viste in prospettiva rispetto ai disastri delle precedenti partite da me fatte!).

La situazione ad Omaha Beach alle ore 10:00. La spiaggia è ormai sicura, ora inizia la battaglia per l’entroterra1

Per il conteggio dei punti si calcola 1 PV per ogni WN controllato (i WN doppi contano due punti ma solo se si controllano entrambi gli esagoni), più un punto per ogni postazione tedesca rinforzata (incluse quelle non marcate con VP) e 5 punti per ogni draw; per il controllo delle uscite dalla spiaggia bisogna considerare che nessun esagono che le compone deve essere sotto controllo nemico ne sotto tiro di una postazione nemica, per cui a questo fine considererò solo come conquistata la draw D-1, mentre la E-1 non è stata ripulita del tutto, purtroppo: c’è ancora una postazione fortificata che la minaccia con le sue terribili MG-42!

Alla conta dei punti, arrivo a 23: il limite per considerare vinto lo scenario è di 19, per cui mi reputo soddisfatto! Anche se avevo già finito vittorioso questo scenario una volta con 19 punti, quindi proprio al limite, questo scarto di 4 punti mi fa capire di essere pronto ad affrontare l’entroterra… ma non questa volta, ora è il momento di liberare il tavolo per apparecchiare qualcosa d’altro!

Il cimitero americano a Omaha Beach