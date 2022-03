Con sommo gaudio scrivo questo breve post per comunicare che grazie alla mia amica illustratrice e grafica Alessia Ricci (a questo link trovate il suo portfolio), a cui va eterna stima e sempiterna gratitudine (e che già aveva disegnato il logo del Cartoccicon 2022), finalmente la Via del Grognard ha un logo ufficiale tutto suo! Ora sarà impossibile non distinguerci nel mare magnum del web e del mondo wargasmico!

In primo piano campeggia il mitico elmetto M1 dell’esercito americano, che per 40 anni, dal 1942 al 1982 (quando è stato sostituito dal più moderno PASGT) ha rappresentato un’icona per i soldati di tutto il mondo. Questo elmetto ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, alla guerra di Corea, a quella del Vietnam (come dimenticare la locandina di di Full Metal Jacket?), e ora rappresenterà il nostro piccolo blog!

Altro elemento distintivo è sua maestà l’esagono, gioia dei wargamer di tutto il mondo, su cui ogni giorno migliaia di giocatori in tutto il mondo spostano eserciti di carta replicando le battaglie della storia: quale forma geometrica meglio rappresenta il nostro hobby?

Completano il tutto una bella coppia di dadi e una corona d’alloro della vittoria!

Inutile dire che sono gasatissimo per questa piccola, grande conquista… chissà che presto non si vedrà qualche maglietta girare a qualche convention… 😉